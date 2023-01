Nery Domínguez: “Mi pensamiento es que Osorio y Assadi van a durar poco acá en la U”

El central de la U de Chile, Nery Domínguez, analizó en profundidad las expectativas de cara al Campeonato Nacional 2023, instancia que significará su segunda temporada en el fútbol nacional tras llegar a mediados de 2022 desde Racing Club.

En diálogo con Revista Tribuna Andes, planteó cómo enfocan el trabajo luego de sufrir por evitar el descenso durante el año pasado. “Han llegado chicos nuevos, un cuerpo técnico nuevo tratando de mejorar lo anterior. Estamos en búsqueda de eso, de una reestructuración en general. Ojalá que podamos arrancar el año de la mejor manera para sumar confianza y que a fin de año estemos hablando de una U protagonista, que es donde se merece estar, en los primeros lugares. Si se puede campeonar, mucho mejor, pero no tenemos que olvidarnos de lo que venimos anteriormente. Tenemos que empezar por algo. Ser protagonistas, tratar de mejorar en todo sentido. Ojalá que podamos meter a la U en los lugares que se merece y volver al plano internacional”, explicó quien ahora asoma como el nuevo capitán azul.

“No sé si me sorprendió o no. Es una responsabilidad que me gusta. Lo dije varias veces, que me enorgullece llevar la jineta de una institución tan grande. Pero más allá de eso, la lleve o no, trato, desde el primer día que llegué, de aportar lo mío, sobre todo a los jóvenes. Uno tiene un recorrido y está para ayudar. Me ha tocado a mí ser joven en su momento y siempre he escuchado a los más grandes. He tratado de aprender lo más posible”, planteó Nery Domínguez, quien lamenta el hecho de no tener un recinto estable para jugar como locales.

“Lo del Nacional es una realidad. Obviamente nos encantaría tener una localía fija. Si fuera en el Nacional, por la capacidad, por lo que representa ese estadio para nuestra tranquilidad, mejor. Sabemos también lo que genera en los rivales. Pero nada. Nos vamos adaptando a la situación. Nosotros, como profesionales, tenemos que adaptarnos y jugar donde sea. Obviamente, uno siempre busca lo ideal y sería bueno tener una localía fija, la tranquilidad de un campo de juego, de un estadio”, comentó el jugador de 32 años.

Nery Domínguez y el futuro de la U de Chile

Al momento de afrontar las virtudes del equipo, reparó en las dos jóvenes promesas que tiene el club, Darío Osorio y Lucas Assadi. “Ya son jugadores de selección. Ellos saben que tienen mucho para dar todavía. Ojalá que los tengamos mucho tiempo con nosotros. Va a ser difícil, porque si siguen demostrando y creciendo, aprendiendo con humildad, como creo que lo vienen haciendo, mi pensamiento es que van a durar poco acá. Tratamos de disfrutarlos, de ayudarlos en que aprendan en todos los aspectos del fútbol”, explicó.

Tampoco eludió otro tema espinudo: los 10 años sin ganarle a Colo Colo en partidos oficiales y la racha de 22 años sin triunfos en el Monumental. “Creo que tenemos que arrancar de la mejor manera e ir creciendo, sumar confianza y cuando toque ese partido, afrontarlo con la responsabilidad que se merece, tratando de conseguir nuestro resultado. Estamos al tanto de que son muchos años, pero cada partido es distinto y las rachas están para cortarse. Ojalá que este año podamos conseguirlo para la alegría de la gente y nuestra. Intentaremos de que el hincha se sienta representado con este equipo“, concluyó en un interesante diálogo con Revista Tribuna Andes, donde también analizó el título de Argentina en Qatar 2022 y mucho más.