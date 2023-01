La preocupación de Manuel Pellegrini por la falta de gol en Real Betis: “Hay que mejorar en la definición”

El técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, anticipó el duelo de este sábado ante Getafe en el Estadio “Alfonso Pérez”, donde intentará volver al triunfo en La Liga española y continuar en la lucha por puestos de Champions League.

El “Ingeniero” mostró su preocupación por la falta de gol del cuadro verdiblanco durante los últimos encuentros. “Las estadísticas no demuestran todo, pero tienen relación en distintas temporadas. Igual que hemos mejorado mucho defensivamente, ofensivamente llevamos 10 u 11 goles menos que la pasada temporada. Alguna razón hay”, sostuvo el estratega en rueda de prensa.

“No creo que sea un problema netamente futbolístico. No estamos tan acertados en los metros finales, pues antes de dos ocasiones hacíamos dos goles y ahora a lo mejor creamos ocho y no marcamos. Seguimos generando un buen volumen de juego, pero hay que mejorar en la definición”, agregó.

Manuel Pellegrini confía en volver al triunfo

En relación al duelo ante Getafe, el DT de Real Betis aseguró que “no va a ser un partido fácil. Ir de jugar de visitante contra equipos de abajo en la tabla se juegan los tres puntos es complicado. Tenemos que hacer un partido completo para puntuar. Nuestra dinámica no es negativa”.

“Todos los tres puntos de cada partido de la temporada son los más valiosos. Las dos últimas veces entramos en Europa por un punto. Cada partido es decisivo. Hay que jugarlos como una final. Es un momento complicado por las eliminaciones, pero en la Liga estamos vivos y hay que demostrarlo en el campo”, cerró.