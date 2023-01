Gonzalo Sosa y su prematuro regreso al fútbol chileno: “Fui a México intentando darle estabilidad económica a mi familia, no me arrepiento”

El autor del mejor gol de la fecha 1 del Campeonato Nacional 2023, Gonzalo Sosa, conversó con Los Tenores, instancia en la que valoró su regreso a canchas nacionales con un tempranero tanto en el empate con Palestino.

“Contento, era la idea comenzar de buena manera. Sobre el final se nos escapan los tres puntos, pero sumamos en una cancha difícil y comenzar sumando el torneo es positivo. Habían tenido varias situaciones de gol, tuvimos también varias aproximaciones que por no finalizar no fueron de peligro total. Merecían el empate por lo menos, por algunos errores nuestros al final lo lograron”, planteó el atacante de 34 años, que no renegó de haber vuelto al fútbol chileno un año después de ser vendido al Mazatlán de México.

“La vuelta fue una decisión familiar, nos tocó una ciudad difícil para la adaptación: chica, con mucho calor. Los resultados del equipo no fueron los esperados y la incomodidad familiar me llevó a volver a mirar por estos lados. Audax estuvo interesado en mí desde el primer día, no fue difícil tomar la decisión, es un club ordenado, en el que siempre me hubiera gustado estar”, comentó Gonzalo Sosa, que bajó el perfil al interés de otros clubes grandes del balompié nacional tras su gran 2021 en Deportes Melipilla.

“Tuve posibilidades, pero lo de Colo Colo no fue algo concreto. Intenté darle estabilidad económica a mi familia, son decisiones de lo que no me arrepiento. Me siento muy contento, un objetivo era establecerme como jugador de Primera División y ser opción. Cuando decidí irme a México fue por hacer una carrera de tanto esfuerzo”, comentó el trasandino.

Gonzalo Sosa y el fútbol chileno

Al momento de comentar sus buenos momentos en el país, reconoció sus charlas con otro jugador destacado en la campaña de Deportes Melipilla hace dos años, Cristian Zavala. “Tenemos una relación muy fluida, sé que ha tenido varias oportunidades para salir y siempre sucede algo. A mitad del año pasado le había salido algo de Argentina y no lo dejaron ir, pero tiene que aguantar, sacar lo positivo de todo, que tenga paciencia y que cuando tenga la oportunidad lo va a hacer bien“, apuntó en torno al presente del volante en Colo Colo.

Ya pensando en Audax Italiano, alabó las condiciones de uno de sus compañeros, Marcelo Díaz. “Tiene una calidad que yo no la voy a descubrir, se ve en su toque de pelota, siempre está bien ubicado. Nos suma muchísimo futbolísticamente y también dentro del camarín, es un líder. Esperamos ayudarlo a que siga encontrando su mejor versión”, comentó.

Además, entre risas, reconoció que Jorge Valdivia, nuestro “Tenor 10”, intentó convencerlo sin éxito de compartir camarín en Necaxa. “Tenía razón. Me habló y todo, pero traté de priorizar la palabra que había dado en Mazatlán“, concluyó en el diálogo con Los Tenores.