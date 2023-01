¡No hay VAR! Juez del partido no cobró un claro gol de Chile sobre Ecuador en el Sudamericano Sub 20

No iban ni 10 minutos, y el Sudamericano Sub 20 ya tuvo una polémica en contra de Chile. La Roja enfrenta a Ecuador en el inicio del Grupo B del torneo, y el juez del partido no cobró un tanto para los nacionales.

Carlos Ortega, de Colombia, en complicidad con uno de los jueces de línea, desestimó un gol completamente legítimo tras un potente disparo de Vicente Conelli, delantero de la Unión Española.

Como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, donde todos apuntaron contra el arbitraje y la Conmebol.

Para suerte de La Roja, minutos más tarde, Chile igual logró abrir el marcador gracias a un gol del propio Vicente Conelli tras una gran asistencia de Darío Osorio.

Era gol de Vicente Conelli para Chile Sub 20 ante Ecuador. El balón entró completamente pero para el línea fue siga siga 🤦🏽‍♂️ #SudamericanoSub20 pic.twitter.com/DE8eBM0vAx — Francisco (@panchojfd) January 21, 2023

Mira las reacciones contra el juez

🚨 8' ¿Y eso? Remate de Conelli que pareciera ingresar al arco ecuatoriano, pero el árbitro no le da el gol a Chile 😕 🇨🇱 0️⃣ ➖ 0️⃣ 🇪🇨#VamosChile #VamosLaRojaSub20 — Selección Chilena (@LaRoja) January 21, 2023

9 minutos y ya le robaron un gol a los cabros #VamosChile #SudamericanoSub20 — C-th23 (@SethSaro) January 21, 2023

Fue golazo por la cresta ! 😡 y no hay VAR ! #VamosChile ! #ConmebolSub20 — Danilo Fuentes (@danilofuents) January 21, 2023

Oye! Pero eso fue gol de Chile!!!

Cómo la @CONMEBOL no tiene VAR en este campeonato???!!!! 🤦🏻‍♀️#VamosChile #SudamericanoSub20 — Patulekis! ☮ (@Patulekis_C) January 21, 2023

Comenzamos robándonos un gol claro el árbitro colombiano. #VamosChile #SudamericanoSub20 — Pedro David Hernández Farías (@pdhernandezf) January 21, 2023

¿Dónde ver el partido en vivo online?

El duelo entre Chile y Ecuador se juega este viernes 20 de enero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Deportivo Cali de la ciudad colombiana.

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto al relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.

En TV, lo puedes ver en vivo en las pantallas de Canal 13.