Jero Freixas: “Me dolió más la salida de Leandro Fernández que la de Leandro Benegas en Independiente”

En la edición de Los Tenores este jueves, nuestros panelistas tuvieron una visita muy especial: la del comediante argentino Jero Freixas, quien está en el país para presentar mañana viernes 20 de enero su espectáculo “Fútbol Comedy” en el Gran Arena Monticello.

Todo producto de la fama que empezó a cosechar en redes sociales desde 2018 como “la pareja del Mundial”, donde se negaba a asistir a un casamiento por toparse con el desarrollo del Mundial de Fútbol. Cuatro años más tarde, la vida le sonríe, más aún con el título de la “Albiceleste” en Qatar 2022, con Lionel Messi a la cabeza.

“Con todo lo que le dio al fútbol, es lo más justo lo que le pasó. Es lindo que acá gente como Vidal o Valdivia resalten eso. Vengo con el objetivo de unir a argentinos y chilenos”, explicó Jero Freixas, entusiasmado de compartir con Jorge Valdivia. “El futbolista está acostumbrado a los “haters” y hacer oídos sordos a las críticas”, justificó hasta pensando en incluirlo en su show.

Jero Freixas y su relación con Chile

Al momento de anunciar su show en el país, posó en el video con la camiseta de la UC, aunque explicó que no fue precisamente porque fuera fanático del club. “Me empezaron muchos a putear por ponerme la de los cruzados, pero también tuve apoyo porque tiene muchos hinchas. Yo soy de Independiente de Avellaneda y de Argentina. Cuando llego a un país, me gusta conocer a los clubes. Ellos fueron los primeros en mandarme la camiseta, años atrás. Me gustaría irme con varias, incluyendo la del “Mago” Valdivia”, comentó.

Ya como fanático del elenco trasandino, reconoció su incomodidad con la salida de dos jugadores de su elenco al torneo chileno. “Estamos dolidos, cómo nos roban jugadores. Estoy muy triste por las salidas de Leandro Benegas y Leandro Fernández, eran dos que venían muy bien en el Rojo. Fernández estaba entrando en confianza, fue una baja más fuerte, me dolió más su baja que la de Benegas“, concluyó en el diálogo con Los Tenores.