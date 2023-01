Jero Freixas traerá a Chile su show futbolero de comedia este 20 de enero

En el Ciudadano ADN conversamos con el comediante argentino Jero Freixas, quien se presentará este 20 de enero en el país con su espectáculo “Fútbol Comedy” en el Gran Arena Monticello.

“Estoy muy entusiasmado de actuar por primera vez en Chile”, comenzó diciendo el artista de la risa en conversación con Sandra Zeballos y Cristián Arcos.

La rutina de Jero Freixas está centrada en el balompié y en sus propias palabras, “a mí me sigue mucha gente que no le gusta el fútbol”. “Hay mucha gente que de hecho le empezó a gustar el fútbol desde que empezó a ver nuestros videos. Muy loco lo que pasa, pero sobre todo es loco que no les guste. Me llama la atención que el deporte más lindo de todos aún no los conquiste a todos“, comentó.

¿Cómo será el show de Jero Freixas en Chile?

“Voy a hablar del fútbol, mi experiencia en el mundial, de la pica que hay entre argentinos y chilenos con el tema del fútbol. Tratar de poner un poquito de humor ante esa rivalidad”, adelantó el artista sobre el show que presentará este 20 de enero.

En esa misma línea, Freixas añadió que busca “reírse de lo que genera este deporte en muchas personas… el dramatismo que genera”.

Estrellas nacidas en la red

Por otra parte Jero Freixas abordó la manera en que comenzó a generar contenido para internet junto a Josefina de Cabo, su esposa. “Somos actores, nos conocimos en la universidad estudiando teatro”, comentó.

“Fue un objetivo empezar a hacer videos cuando estaba difícil vivir de la actuación. Antes era difícil generar tu propio contenido de humor, porque dependías que te llamaran de la televisión o que te llamen para hacer una película”, relató.

“Cuando arrancó el mundo de las redes, muchos nos volcamos a ese mundo para dar a conocer nuestro trabajo. Jose y yo arrancamos así. Hicimos muchos videos hasta que se viralizó el del mundial pasado, del casamiento, y ahí nos cambió la vida”, añadió.

Una promesa difícil de cumplir

Jero Freixas no se toma el fútbol a la ligera. Y es que, según documentó a través de sus redes sociales, viajó a Qatar para presenciar la final del Mundial 2022.

Estando allí, con las emociones a flor de piel, el actor tomó una difícil decisión. “Yo prometí algo que me complica el matrimonio. En la desesperación, prometí 6 meses sin sexo”, declaró.

“Gracias a eso, y a muchas otras cosas más, hoy somos campeones del mundo”, agregó sobre su manda, la que quedó inmortalizada en un video publicado en su canal de YouTube, Instagram y TikTok.