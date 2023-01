Hallazgo histórico: este fue el verdadero debut de Diego Maradona en Chile

La foto que ilustra esta crónica nos cambia la historia. Así de simple. Lo que sabíamos hasta ahora era que Diego Armando Maradona había venido a Chile por primera vez en marzo de 1980. ¿El motivo? Un amistoso entre Colo Colo y Argentinos Juniors que se disputó en el Estadio Nacional y fue transmitido por TVN.

Por esos años, el cuadro albo pasaba por un difícil momento económico y este partido, gestionado por la señal pública a través del productor Pedro Cárdenas, iba a suponer un ingreso de 200 mil dólares en beneficio de las arcas del Cacique.

“Cuando para regocijo de todos comience en el Estadio Nacional, el partido entre Colo Colo y Argentinos Juniors, con la presencia del niño prodigio de América, Diego Armando Maradona, se habrá cumplido la etapa más importante de la campaña surgida en el seno de Televisión Nacional de Chile, para ir en ayuda del más popular de los clubes de fútbol de nuestro país”, anunciaba una nota de Estadio. Como una manera de sumarse a la cruzada, la revista también aportó pasajes a Asunción para que así un par de hinchas acompañaran al equipo en sus partidos de la Copa Libertadores. En la información se destacaba además una foto del director del medio, Hernán Solís, junto al popular animador Enrique Maluenda.

El “Pelusa” venía de ser campeón seis meses antes en el Mundial Juvenil de Japón. Tenía 19 años y su talento despertaba enorme interés entre los aficionados. En sus páginas, Estadio informaba sobre la naciente estrella futbolística y su agenda en la capital: “Cuando eran las 13 horas con cuatro minutos aterrizó el avión que depositó por primera vez en suelo chileno al nuevo Rey del fútbol: Diego Armando Maradona. El resto de ese día lunes 10 de marzo el astro de Argentinos Juniors lo pasó en el hotel. El día de su debut ante el público chileno comenzó a las diez de la mañana para Maradona. A esa hora le sirvieron el desayuno (café con leche y tostadas con mermelada y mantequilla) y permaneció en su habitación hasta que bajó a almorzar pasadas las 13 horas (entrada de palta y jamón, consomé y un churrasco con puré y ensaladas)”, se leía en la crónica de la época.

El encuentro tuvo poco de amistoso y muchos condimentos adicionales. En Ñuñoa más de 65 mil espectadores fueron testigos de cinco goles, patadas al por mayor, expulsados y un final bochornoso antes de cumplirse el tiempo reglamentario. Una violenta falta de Leonel Herrera en contra de Diego Maradona desató las airadas protestas de los argentinos. El 10 debió ser retirado en camilla y el árbitro Víctor Ojeda terminó el cotejo antes del tiempo reglamentario. Las crónicas de aquella jornada se enfocaron en algunas jugadas vistosas de Maradona, quien acabaría esa noche con una rodilla enyesada. Después del accidentado duelo el jugador fue trasladado en ambulancia hasta la Posta Central junto a Galíndez (Miguel Di Lorenzo), histórico utilero y masajista de la selección argentina que en ese tiempo laboraba en el club de La Paternal.

También se resaltó el cordial saludo entre los capitanes (Caszely y Diego), la presencia en las tribunas de Elías Figueroa y Braulio Barbosa, volante brasileño identificado con los colores del Inter de Porto Alegre que esa misma temporada cerró su carrera en la “U”, además del espíritu de lucha demostrado por ese Colo Colo que venía de ser campeón y que ganó 3-2 con un doblete del Chino e impecable tiro libre ejecutado por Ramón Héctor “Mané” Ponce. “En la fiesta de Maradona Colo Colo puso la orquesta”, resumió en su titular la crónica de revista Estadio.

La verdadera primera visita de Diego Maradona a Chile

Pero en esta historia faltaba un dato clave. Una pieza, en este caso una antigua foto en blanco y negro, que altera por completo la cronología de los pasos de Diego en su relación con nuestro país. Posando serio, con el Palacio de La Moneda de fondo, destaca entre ese grupo de muchachitos la imagen de un Maradona de 13 años. La evidencia del registro nos aclara un episodio ignorado hasta ahora y que vivió muy de cerca el experimentado reportero Carlos Jimeno (78).

“Había conocido a Rubén Magdalena (empresario de futbolistas, ex jugador de Boca Juniors y Unión Española). A través del Gato fui haciéndome de buenos contactos en el fútbol argentino como José D’Amico, Menotti y Bilardo. También ubicaba a Francisco Cornejo y a su ayudante José Trotta. Francis era el técnico de ese equipo de Los Cebollitas de Argentinos Juniors que estuvo seis años invicto, ganando en todas las categorías más de 150 partidos seguidos”, rememora quien por esos días integraba la sección Deportes del diario La Tercera.

El relato de Jimeno coincide con los recuerdos de uno de los protagonistas de ese equipo sensación del fútbol infantil. El ex lateral izquierdo Abelardo Carabelli (62) compartió con Maradona en las cadetes de Argentinos Juniors y en la selección juvenil que se coronó ante la Unión Soviética en 1979. “Con Diego fuimos compañeros diez años. Cómo no voy a recordar ese viaje si era la primera vez que nos subíamos a un avión. Nos temblaban las piernas, estábamos muertos de miedo, pero muy emocionados. Cumplí mis 14 años estando en Santiago. No recuerdo bien cuál fue el motivo, pero nos convocaron como club y viajamos todos uniformados con ropa de Thompson y Williams, una casa de modas que ya no existe”, comenta el ex Argentinos, Talleres y Huracán entre otros cuadros.

La historia es así: con su cartel de invictos y sus destacadas actuaciones en los torneos Evita Perón, Los Cebollitas recibieron esta invitación para viajar a Chile como un premio del Ministerio de Bienestar Social del país vecino. “Acá se inventó un evento para celebrar el Día del Comercio, creían que con eso iban a mantener a la gente entretenida. Veníamos del Golpe de Estado y se montó un espectáculo con artistas, con el Canal 13, Don Francisco y se armó este partido de fútbol infantil que se alcanzó a televisar un rato y que fue un desastre total”, cuenta Jimeno.

“Hubo un error en la organización porque nosotros éramos jóvenes y jugamos contra muchachos mucho más grandes. No creo que lo hayan hecho en forma adrede porque no tenía sentido, pero es demasiada diferencia enfrentar a chicos que son mayores por cuatro o cinco años. Hace mucho tiempo que me dedicó a la formación de jugadores y a ese nivel es una locura hacer algo así porque es imposible competir”, apunta Carabelli. Actualmente a cargo de un centro de formación de jugadores en la ciudad de Olavarría, el ex futbolista recuerda de su trabajo en el área formativa de River Plate la convivencia con figuras como Erik Lamela, Leandro González Pírez, Ezequiel Cirigliano y Mauro Díaz.

Desde una pieza de hospital en la comuna de La Florida, donde intenta reponerse de una delicada situación de salud, Carlos Jimeno revela más antecedentes: “Esto ocurrió un sábado en el Nacional, una semana antes del Mundial de Alemania y había mucha gente en el estadio. Empezó a llover y a los chicos argentinos los hicieron jugar contra un equipo de (Deportes) Aviación donde estaba el señor Roberto Antonio Rojas Saavedra. Para mí, ésta fue la primera trampa del Cóndor. La gente no tiene por qué saber estas cosas, pero yo lo conocía bien. Vivía frente al hospital Salvador donde había una cancha y él no hizo cadetes. Jugaba de zaguero central en Gitanos, un equipo que competía en la Liga Ñuñoa. Ese día también estaba José Moroni de los que después llegaron a primera división. Eso fue un escándalo. A Diego Maradona le dieron duro, le anularon un gol y el partido terminó antes de tiempo”.

En enero de 1979, el periodista coincidiría nuevamente con Maradona y Rojas en el Sudamericano juvenil de Paysandú, torneo de triste y vergonzoso recuerdo para el fútbol nacional.

“Cuando llegué con mi notita al diario el jefe de Deportes me la botó. Ahora que miro a Maradona rodeado por sus compañeros en La Moneda, meses después del bombardeo, me acuerdo de tantas notas que se fueron al tacho de la basura. ¿A quién le ha ganado el Pato Yáñez? Me dijeron una vez que lo propuse. Pero son las cosas que pasan en este oficio. El entrenador, don Francis Cornejo, era un caballero y a sus cabros los tenía cortitos. Chaqueta azul, mocasines negros, pantalón pata de elefante, todos ordenados tal como se ven en la fotografía. Ahí aparecen Daniel Pólvora Delgado, que era el capitán y goleador, Goyo Carrizo, Montaña, Lucero, Chaile, Duré entre los que reconozco”, comenta con entusiasmo y emoción Carlos Jimeno.

“Tengo el original de esa foto. La tomó Francis y él me la regaló con una felicitación por mi cumpleaños. Yo soy el que está parado primero a la derecha porque no me gustaba salir y trataba de esconderme. Recorrimos Santiago, visitamos la casa de gobierno, nosotros éramos chicos, no sabíamos mucho más, pero claro que nos dijeron que había habido una revolución hacía poco, porque aún se veían las marcas de las balas en La Moneda y nosotros entendíamos que era algo histórico. Estando en Chile conocimos la nieve y alojamos en el Sheraton. Para nosotros que éramos pibes de barrios muy humildes, yo de Mataderos y Diego de Fiorito, todo era un lujo”, remata uno de los testigos del verdadero debut de Diego Maradona en Chile. Anote la fecha: sábado 8 de junio de 1974.