“Como él es poquito exagerado…”: Felipe Flores aclara incidente en donde le “tiró el pelo” a Maximiliano Falcón

El delantero de Magallanes, Felipe Flores, dialogó este lunes con Los Tenores de ADN y repasó lo que fue el gran triunfo ante Colo Colo en la Supercopa, con la “Academia” obteniendo el primer título del año.

El atacante le marcó al equipo de sus amores y pidió “perdón” tras la anotación. En cuanto a la jugada del gol, explicó que “uno como 9 siempre tiene que ir al primer palo, para arrastrar marca y en el segundo palo se sumará un volante. Me llegó el centro a mí después de la gran jugada que hizo Manuel Vicuña. Gracias a Dios la pelota pudo entrar”.

“FF17” también se refirió a su incidente con Maximiliano Falcón, en donde el zaguero albo acusó que Flores le jaló el cabello. “Sí, pero yo no quise tirarle el pelo, quise agarrarlo y sus rulos se me engancharon en los dedos. Y como él es poquito exagerado, se fue hacia abajo. Me asusté, porque Falcón cayó tan mal, pensé que me iban a expulsar, pero menos mal que el árbitro lo llevó bien”, explicó.

Además, el artillero de 36 años reconoció la intensidad que propuso el “Cacique”. “Colo Colo la perdía y te caían tres jugadores, no había tanto tiempo para tomar decisiones. Terminó el primer tiempo y quedé muy cansado, en cambio, en la Primera B terminaba normal. Me di cuenta que ahora nos enfrentamos a otra realidad, contra jugadores de buen pie y de otra categoría”, afirmó.

Por último, Felipe Flores remarcó que en Primera División no puede bajar el nivel. “Si te relajas este año, el próximo año te vas a préstamo. Hoy salimos campeones y ya se acabó la celebración, en cuatro días más jugamos con O’Higgins, esto es tan rápido que si uno se relaja por un momento, ya es tarde”, finalizó.