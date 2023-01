Joao Felix es oficialmente nuevo delantero del Chelsea: “Este club es uno de los grandes equipos del mundo”

Joao Felix se convirtió en el nuevo refuerzo del Chelsea para lo que resta de la temporada. El delantero portugués superó los exámenes médicos y este miércoles fue anunciado oficialmente por el cuadro “blue”.

En la operación, el atacante primero renovó su contrato con Atlético de Madrid hasta el 2027. Tras cumplir esta condición que le pidió el club español, firmó con el conjunto inglés en calidad de préstamo a cambio de 11 millones de euros. Además, el elenco londinense pagará el salario anual del jugador, que ronda entre 5 y 6 millones.

“El Chelsea es uno de los grandes equipos del mundo y espero ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos, así que estoy muy feliz de estar aquí y muy emocionado de jugar en Stamford”, declaró el ariete en diálogo con su nuevo club.

De esta manera, el futbolista luso arriba a la Premier League e intentará ser un aporte para mejorar la mala campaña que arrastra el club. Actualmente, los dirigidos por Graham Potter marchan décimos en la tabla y en sus últimos diez partidos oficiales acumulan siete derrotas.

Por su parte, Joao Felix vestirá la tercera camiseta de su carrera con 23 años. El portugués solo suma pasos por Benfica (2016-2019) y Atlético de Madrid (2019-2023).

