Genio, talentoso y leyenda: el homenaje de los clubes a Gareth Bale tras su retiro del fútbol profesional

Utilizando todos los elogios que figuran en los diccionarios del mundo, los clubes en los que militó Gareth Bale le rindieron sendos homenajes, luego de que el delantero anunciara su retiro del fútbol profesional a los 33 años.

En todos los formatos, desde videos compilatorios y hasta gráficas, pasando por el sencillo comunicado de prensa, los siguientes equipos tributaron ahora el exjugador: Southampton, el club que lo formó; Tottenham, el club en el que ascendió; Real Madrid, el club en el que se consolidó; y por último, Los Ángeles FC, el club del epílogo.

El cuadro de “los santos” publicó un video en el que compilan las mejores jugadas de un joven Gareth Bale, quien en ese entonces lucía el pelo corto y dio sus primeros pasos. Destacó más como asistente que como goleador, pero no por eso es menos trascendente.

