Marcelo Díaz durante su presentación en Audax Italiano: “Con la U ya tuve un cierre de capítulo”

Marcelo Díaz fue presentado oficialmente este miércoles en Audax Italiano. Mucho se habló de una posible llegada a la U del ex seleccionado nacional, pero finalmente terminó recalando en el cuadro de colonia para la temporada 2023.

Durante la conferencia de prensa, “Chelo” tuvo palabras de elogio para elenco itálico y se mostró agradecido por la oportunidad que le dieron. Por contrapartida dejó atrás cualquier nuevo vínculo con los laicos.

“Mi arribo acá es porque es el club que me quería. Yo dije cuando llegué al país que iba a jugar donde me quisieran. Me vengo a sumar a un grupo muy lindo, me han recibido de buena forma, me he sentido cómodo y con respeto, se agradece”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “todo lo que aprendí, lo que conseguí jugando en el exterior y la selección chilena intentaré inculcarlo a los más chicos, para que aprendan, pero lo principal es responder en la cancha“.

Dejó a la U en el pasado

Durante la rueda de prensa, Díaz también se encargó de dejar en claro que la U ya es asunto del pasado para él.

“A los hinchas ya les manifesté en mis redes sociales que con la U tuve un cierre de capítulo. Audax me abrió las puertas para poder jugar“, lanzó el mediocampista.

Sobre lo anterior, se explayó asegurando que “a los hinchas, y lo que ha sucedido, lo he manifestado en redes sociales. Fue un cierre de capítulo, por eso nos hemos centrado para hablar de Audax Italiano, que es el club que me abrió las puertas para jugar”.

Finalmente, el volante criollo cerró diciendo: “Estoy 100 por ciento comprometido con este club. No me corresponde hablar sobre la U o lo que digan otras personas“.