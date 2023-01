Jorge Sampaoli dirigió solo 18 minutos este miércoles en el triunfo de Sevilla por 5-0 ante Linares por los dieciseisavos de la Copa del Rey. El DT argentino fue expulsado por el polémico juez español, Antonio Mateu Lahoz, quien ha hecho noticia por su discreta actuación en el Mundial de Qatar 2022 y La Liga.

El entrenador casildense había protestado por cánticos racistas, insultos y burlas del equipo local. El árbitro amonestó al ex técnico de la selección chilena con tarjeta amarilla y, posteriormente, le mostró la roja para retirarse antes de lo previsto del campo de juego.

Pese a la expulsión, el cuadro blanquirrojo no tuvo mayores problemas para golear al cuadro de la Tercera División de España. Los goles de la visita fueron obra del marroquí Youssef En-Nesyri, autor de un triplete (en los 37′, 40′ y 74′).

Además, Luciano Squadrone aportó con un tanto en contra (57′) y Erik Lamela estiró las cifras (69′) para concretar la abultada victoria del Sevilla de Jorge Sampaoli y clasificar a los octavos de final del certamen.

Mateu Lahoz has produced 31 cards in his last two games and has now sent off Sevilla manager Jorge Sampaoli 15 minutes into their Copa del Rey match 🤣pic.twitter.com/JVpuzYkLS0

— SPORTbible (@sportbible) January 4, 2023