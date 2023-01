Falcón reacciona ante la sorpresiva salida de Lucero en Colo Colo: “Es nuestro 9 titular; no es grato que se vaya”

Este lunes 2 de enero, el plantel de Colo Colo dejó tierras chilenas y emprendió vuelo rumbo a Buenos Aires, Argentina, en donde realizará trabajos de pretemporada. Uno de los grandes ausentes en el viaje de hoy fue Juan Martín Lucero, quien planea irse del club y ya se lo informó a la dirigencia del “Cacique”.

Respecto a esta situación, Maxiliano Falcón se pronunció. El “Peluca” conversó con los medios presentes en el Aeropuerto de Santiago sobre esta eventual salida del “Gato” y no se mostró conforme.

“Leí la noticia, no sé mucho, pero es nuestro 9 titular. Le ha dado mucho a Colo Colo en el corto tiempo que ha estado, ha hecho muchos goles y es importante para el equipo. No es grato que se vaya. No puedo decir mucho más porque es decisión de él”, señaló el zaguero uruguayo.

El charrúa mencionó que aún no conversa con Lucero, pero planea dialogar con él. “Me enteré ayer en la noche y no le quise escribir ni nada. Obviamente, hoy por lo visto no lo iba a ver, pero después le hablaré para saber cómo está, cómo se siente. Ya lo otro es decisión de él”, agregó.

Por último, Maximiliano Falcón remarcó que Juan Martín Lucero “es un jugador importante para el plantel, pero si se va hay que dar vuelta rápido la página, enfocarse en lo que viene, que es lo más importante, y en Colo Colo obviamente”.