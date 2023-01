Jean Beausejour reacciona a su imagen que fue utilizada como meme para Año Nuevo: “No me la manden más”

El exjugador chileno y actual panelista de Los Tenores, Jean Beausejour, se pronunció durante la jornada del Año Nuevo con un particular mensaje respecto a una antigua fotografía suya.

En la imagen, el otrora zaguero de La Roja aparece vestido con un traje formal, al lado de una mesa repleta de vasos y atrás se logra observar una botella de whisky.

Desde que se viralizó en redes sociales, la foto del bicampeón de América ha sido usada como meme en diversas ocasiones, especialmente para festividades como la que se vivió anoche en Año Nuevo.

Es por esta razón que Beausejour decidió reaccionar a su propio meme y lo compartió a través de su cuenta de Instagram. “Ya, ahora la subo para que no me la manden más por favor”, señaló el ex lateral izquierdo en tono de broma.

El meme de Jean Beausejour en redes sociales