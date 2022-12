Vinicius estalla en redes sociales tras sufrir nuevo episodio de racismo: “La liga española sigue sin hacer nada”

Vinicius Junior nuevamente enfrenta un episodio de racismo en España. El delantero fue víctima de insultos durante el partido del Valladolid ante el Real Madrid en el Estadio José Zorrilla, duelo disputado este viernes y el cual terminó con triunfo 2-0 para los “Merengues”.

Cuando quedaba 5 minutos para el final del encuentro, el atacante brasileño fue reemplazado y, mientras recorría la cancha para llegar a la banca, comenzó a recibir gritos racistas desde la hinchada del equipo local, club que tiene como dueño a otro brasileño: Ronaldo Nazario.

Además, los fanáticos del cuadro “blanquivioleta” le arrojaron objetos al jugador, actitud que fue repudiada por el arquero Thibaut Courtois, quien vio de cerca toda la secuencia.

Este hecho de racismo desató la indignación de Vinicius Junior. Durante la jornada de este sábado, el ariete se pronunció en sus redes sociales con un potente mensaje: “Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y la liga española sigue sin hacer nada”.

“Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Madrid”, agregó el ex Flamengo, para luego terminar con una frase irónica: “Al final es mi culpa”.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022