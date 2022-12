Ignacio Saavedra responde al interés de Racing: “Uno tiene proyecciones, pero ahora soy jugador 100% de Católica”

Este viernes, el volante de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, se pronunció en conferencia de prensa y respondió al interés de Racing por contar con sus servicios. El mediocampista se mostró al margen del asunto, pero dejó claro que se siente listo para partir al extranjero.

“Esa situación la tiene que ver el club y mi representante, yo no sé nada y me enfoco en la pretemporada. En su momento sí hubo un interés súper fuerte de Racing que pudo ser, pero ahora no tengo entendido nada, no sé la gente que trabaja conmigo”, señaló el “Nacho” sobre la opción de llegar a la “Academia”.

“Cuál sea el equipo y el interés real para salir, obviamente uno también tiene proyecciones. Hay que conversar y de ahí se toma una decisión. Por ahora soy jugador 100% de Universidad Católica. Lo que venga después, se va a hablar y ojalá sea lo mejor para todas las partes”, remarcó el jugador en la misma línea.

Ignacio Saavedra proyecta su 2023 en la UC

Además, el volante “cruzado” se refirió al nuevo rol que tendrá en el plantel de cara al próximo año. “Estoy viviendo un paso más, se fueron referentes y me siento parte de los jugadores que ahora le toca asumir, ya no soy un juvenil”, indicó.

“Este año quiero seguir dando un salto de calidad, afirmarme, tomar un rol importante fuera y dentro de la cancha, y ser un apoyo para mis compañeros, ya no me quiero ver como un niñito”, concluyó Saavedra.