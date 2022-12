Pelé y Diego Maradona, la rivalidad del fútbol mundial que pasa a la eternidad

¿Pelé o Maradona? Una pregunta que todo futbolero y quizás algunos no tanto, más de alguna vez se han hecho en la vida. Una oposición entre las dos mayores leyendas del fútbol mundial, que ha derivado en una supuesta pugna entre ellos, a veces más amplificada por los hinchas de cada país, que por ellos mismos.

Corría el año 1979, Pelé vivía sus primeros años tras el retiro y en Argentina asomaba un joven que llevaría al país trasandino a levantar el trofeo del mundial juvenil de Japón. Se trataba de Diego Armando Maradona, jugador de Argentinos Juniors, que desconcertaba a los expertos y que tenía como uno de sus ídolos al astro brasileño que opinaba de la siguiente manera al ser consultado por el “Pelusa”.

“No me molesta, siempre es un gusto muy grande que aparezca un jugador que sea comparado con Pelé. Maradona es un gran jugador, pero le están poniendo mucha responsabilidad. Está empezando ahora, tiene todo pero aún no tiene su formación psíquica preparada para aguantar esto. Tal vez lo estamos perjudicando”, decía por entonces O Rei.

El argentino fue escribiendo su historia en el fútbol y con sus habilidades en el campo de juego, la comparación con el brasileño era inevitable. “Yo soy Maradona nada más. Pelé es el más grande, yo soy un jugador normal”, planteó ante las consultas en cada cancha al “10” por el tema.

Pelé, ya retirado, asumía diferentes cargos a nivel mundial, tanto en FIFA como en organizaciones como la ONU y la Unicef. Maradona ya estaba al mismo nivel de leyenda que el 10 brasileño y las comparaciones y rivalidades crecían desde los hinchas de cada país, pasando por los seguidores del fútbol y también la prensa deportiva, que cada vez que tenía acceso a estas figuras, se les consultaba por su rival en lo más alto del olimpo.

Así respondía Pelé, por ejemplo, en una conferencia realizada en Chile. “Siempre digo a mis amigos argentinos que decidan primero cuál fue el mejor en Argentina. Para mí, Di Stefano era más completo, pateaba con las dos piernas. Es mi opinión. Maradona era un excelente jugador, pero Di Stefano era más completo”, argumentaba.

Por otro lado, Maradona no se quedaba atrás en dichos polémicos en torno a la imagen de Edson Arantes Do Nascimento. “Tiene personalidad, ha dejado en el fútbol sabiduría, reconozco que fue un fenómeno y fue el más grande, lo sabemos todo, pero no tiene necesidad de ponerse la corbata americana. Eso me jode. No lo vi jamás en una reunión de jugadores de fútbol, pero sí con FIFA, con empresarios, para ver a Clinton, a Bush. Cada uno es como es, yo seré como soy porque yo quiero”, planteaba el “Pelusa”.

La “reconciliación” de Pelé y Diego Maradona

Una relación de idas y vueltas, de respeto mutuo, pero también de comentarios sobre el otro, propios del ego, de ostentar el trono del más grande de la historia del fútbol mundial.

Varias veces se les vio juntos. Una de las mas recordadas fue una entrevista en el popular programa de Maradona “La Noche del 10”, donde ambos compartieron una larga charla, dominaron un balón cabeza con cabeza y Pelé sacó sus dotes de cantante.

“¿Quién soy yo, Maradona? ¿Quién eres tu? Tu quieres ser yo y yo quiero ser tú. ¿Quién soy yo en esta vida? ¿Quién eres tu? Tu quieres ser yo y yo quiero ser como tú. No discuto más la vida, ya no quiero saber, lo que es correcto para mi puede ser equivocado para ti. El dinero que junté no pagó mi entrada, voy llevando mucho amor porque allá en el cielo no se paga nada”, es la traducción de esta canción que interpretó Pelé en un set de televisión donde se juntaron dos de las más grandes leyendas del fútbol mundial y que ahora van a derrochar talento en la eternidad. ¿Hay que elegir por uno? La discusión es de ustedes.