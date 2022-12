El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó este jueves la muerte de Pelé a los 82 años y declaró, a través de un comunicado oficial, que “su legado es imposible de resumir en palabras” junto a un detallado escrito sobre su carrera.

“Para todos los que aman el hermoso juego, este es el día que nunca quisimos que llegara. El día que perdimos a Pelé. ‘O Rei’ fue único en muchos sentidos. Hizo cosas con las que ningún otro jugador hubiera soñado”, comenzó explicando el mandamás del máximo ente del fútbol mundial.

Tras mencionar sus tres títulos en la Copa del Mundo, agregó: “Debido a que el fútbol televisado aún estaba en su infancia en ese momento, solo vimos pequeños atisbos de lo que era capaz de hacer. Lo más importante, “El Rey” subió al trono con una sonrisa en su rostro. El fútbol podía ser brutal en esos días, y Pelé a menudo recibía un trato rudo. Pero, aunque supo defenderse, siempre fue un deportista ejemplar, con un respeto genuino por sus oponentes”.

En esa línea, Gianni Infantino explicó que “tuve el gran privilegio de conocer a Pelé en varias ocasiones. En 2016, ya como Presidente de la FIFA, estuvimos codo con codo en el estreno de la película de Pelé. Los momentos que pasé con él quedarán para siempre en mi memoria y en mi corazón”.

Finalmente, el presidente de la FIFA aseguró que “Pelé tenía una presencia magnética y, cuando estabas con él, el resto del mundo se detenía. Su vida es más que fútbol. Cambió las percepciones para mejor en Brasil, en América del Sur y en todo el mundo. Su legado es imposible de resumir en palabras. A su familia y amigos, a la CBF, a Brasil y a todos los aficionados al fútbol que tanto lo querían, expreso mis más sinceras condolencias”.

