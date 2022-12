Leandro Fernández ya piensa en la negativa racha de la U ante Colo Colo: “Eso va a cambiar”

El delantero Leandro Fernández analizó sus primeros días de trabajo en la pretemporada como parte de los nuevos refuerzos que tiene la U de Chile para encarar el 2023.

“Me motivó que es un club grande. Hable con Nery Domínguez y me comentó cosas de la institución. Acepté sin saber que Mauricio Pellegrino iba a ser el DT. Vine a cambiar la historia de la U”, apuntó el jugador llegado desde Independiente en conversación con DirecTV Chile, valorando las opciones que puede ocupar en ataque.

“Si Mauricio Pellegrino decide jugar con tres arriba me puedo adaptar. Me gusta ser participativo en el juego y que mis compañeros hagan goles. Me siento más cómodo jugando más suelto acompañando a un centrodelantero”, afirmó el jugador de 31 años.

Leandro Fernández y el Superclásico

El atacante trasandino se mostró consciente de la necesidad de mejorar la imagen de la U de Chile tras años en los cuales han estado peleando el descenso en vez de luchar por un título a nivel nacional que se les niega hace ya cinco años.

“Hay que enfocarse en aires nuevos, en el plantel que se está conformando. Hacer buena campaña, traer una copa y ganar el clásico ante Colo Colo”, remarcó, explicitando ya su interés en acabar con la mala racha ante los albos, contra quienes los azules no saben de victorias desde 2013.

“Me entré acá en Chile la cantidad de años que Universidad de Chile no logra vencer a Colo Colo. Pero este año eso va a cambiar, me gustan los desafíos y este es uno más en mi carrera”, concluyó.