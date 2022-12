Hinchas argentinos se lanzan contra Mauricio Pinilla por criticar a Dibu Martínez: “¿Quién es para burlarse?”

Mauricio Pinilla es noticia en Argentina por sus críticas al portero Emiliano “Dibu” Martínez a raíz de las burlas que hizo contra el francés Kylian Mbappé tras la final del Mundial de Qatar 2022.

“Pinigol”, actual comentarista de ESPN Chile, se lanzó contra el guardameta de la “Abiceleste” luego de que se viralizara una imagen burlándose de un muñeco con la cara del delantero del PSG durante los festejos en Buenos Aires.

“¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales. Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos”, comentó el ex atacante de La Roja.

“Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi?”, concluyó el ex Universidad de Chile.

Los ataques en Argentina a Mauricio Pinilla

Sin embargo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas al otro lado de la cordillera. El diario Olé publicó sus dichos en su sitio y en sus redes, las que se llenaron de comentarios de fanáticos argentinos en contra del exdelantero.

“Mauricio Pinilla, exjugador chileno, criticó la actitud del Dibu Martínez contra Mbappé. El arquero de la selección argentina quedó en el ojo de la tormenta por sus festejos en la final y no paran de lloverle críticas”, tituló el medio trasandino.

🇨🇱💥🧤 Mauricio Pinilla, ex jugador chileno, criticó la actitud del Dibu Martínez contra Mbappé 🗣️ "Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos", tiró 🎙️ ESPN Chile pic.twitter.com/Ad7UsCSV3z — Diario Olé (@DiarioOle) December 26, 2022

Esto ya es mucho. Una cosa es un francés que conoce la del mundo, sabe lo que pesa y disputa fases finales. Otra cosa es un pasillo que no clasifica hace 8 años y no sabe si la copa del mundo es real o ficticia. — Nacho Caruzzi (@CaruzziNacho) December 26, 2022

Avisenle al Chileno un par de cosas.

1. fueron 3 de penal. (No es desmerecer a Mbappe, pero se sabe que el arquero en eso la tiene mas difícil)

2. El Dibu terminó ganándole al bocón de Mbappe.

3. Que clasifique a un mundial. — Aerosmith Paler ^^(Â)^^ (@paler__smith) December 26, 2022