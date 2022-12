Diego Buonanotte se plantea regresar a Chile pero no a la UC: “Es un ciclo cerrado”

El volante argentino Diego Buonanotte ha sido uno de los nombres más destacados entre la serie de rumores del mercado de fichajes en la Primera División del fútbol nacional.

Todo considerando que el “Enano” se encuentra negociando su continuidad en Sporting Cristal de Perú, elenco al que llegó a mitad de 2022, cuando su nombre ya ha sido relacionado con Magallanes, Everton, Curicó Unido y Palestino.

“Hay varias ofertas pero mi representante se encargará de eso. Puede ser una alternativa volver a Chile”, aseguró Diego Buonanotte en conversación con DirecTV Chile, recalcando que no podría ir a otro club grande en el país considerando su pasado glorioso en la UC.

“Por mis valores, no podría jugar en la U o Colo Colo, me siento muy identificado con la UC. De todas formas, para mí es un ciclo cerrado la Católica. Chile está en mis alternativas de destino de no seguir acá”, explicó el futbolista de 34 años, sin desconocer su respaldo a los cruzados, evidenciando que sigue permanentemente al equipo.

“Me siento hincha y no descartó la posibilidad de volver a Chile (…) Para mi los mejores de Católica en la actualidad son Alexander Aravena y también Bruno Barticciotto“, planteó el aún jugador del Sporting Cristal, paso que le permitió establecer una comparación entre la liga peruana y la chilena.

“La liga chilena está en un nivel muy bueno. No puedo decir que la peruana es mejor o peor. A nivel de canchas están mejor, en ese sentido Chile ha ido creciendo. Hoy los equipos peruanos están potenciando mucho a los jóvenes”, concluyó quien ha jugado 19 partidos, anotando 5 goles en el torneo incaico.