Este viernes, la FIFA recalcó que el Mundial de Qatar 2022 se desarrolló de manera limpia y sin casos de amaño de partidos, según concluyó el grupo de expertos en materia de integridad, quienes fueron contratados para supervisar todos los encuentros del certamen.

“El grupo de trabajo analizó informes de seguimiento de mercados de apuestas legales, llevó a cabo investigaciones en diversas jurisdicciones y revisó la vigilancia en las sedes de la competición en busca de conductas sospechosas”, explicó el organismo a través de un comunicado oficial.

Tras finalizar el informe, la entidad afirmó que “no se detectaron amenazas de manipulación de partidos en ninguno de los encuentros disputados durante la competición”.

“La composición del grupo de trabajo garantizaba que la respuesta ante cualquier alerta sobre una posible manipulación de partidos y cuestiones relativas a la integridad durante la Copa Mundial fuera competente, coordinada y oportuna”, agregó el ente rector del fútbol sobre una eventual reacción ante casos de amaños de partidos.

Este grupo de expertos fue conformado por miembros del FBI, Interpol, Comité de Operaciones de Seguridad y Protección de Qatar, Consejo de Europa y organizaciones que analizan datos deportivos en casas de apuestas. La FIFA volverá a instalar un equipo de trabajo en materia de integridad para el Mundial Femenino 2023.

No match manipulation cases were identified in any of the 64 matches played at the FIFA World Cup 2022™

