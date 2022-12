Roberto Tobar en su rol de presidente de la Comisión de Árbitros: “Los jugadores chilenos tienen que ser más atrevidos, como en Argentina”

Roberto Tobar ya cuenta con su oficina dentro de la ANFP. Tras su retiro del arbitraje se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno.

En ese contexto, el excolegiado habló con The Clinic sobre los desafíos que tiene en su nuevo puesto, asegurando que desea modificar varias cosas en el balompié nacional.

“Hace dos semanas nos instalamos. Estamos junto con al gerente técnico, Carlos Ulloa, conociendo todo lo que había. De una manera importante, lo que son los árbitros del fútbol joven y el femenino, que es donde queremos apuntar también para que podamos proyectar nuevos talentos: árbitros que puedan estar dirigiendo a corto plazo en Primera División”, comenzó señalando sobre su nueva oficina.

Respecto a los desafíos que tiene para la temporada 2023, indicó que “tenemos dos pretemporadas que son físico-técnicas, donde hacemos hincapié en todo lo que el trabajo físico de los árbitros. Necesitamos árbitros que estén al 100%, en un nivel que puedan dirigir partidos de alta intensidad. Para eso vamos a estar preparándonos todas las primeras semanas de febrero. De ahí, seguir con una inducción clara, de acuerdo a lo que se va a buscar en esta temporada, que es bastante importante“.

En esa línea, añadió: “Queremos mostrar un sello, lograr transmitir la política y la filosofía de trabajo que buscamos implementar en las canchas. Queremos dar una mirada distinta al arbitraje: que nos vean como gente que es parte del fútbol, no como ese personaje tan odiado, sino que también sientan que desde el lado arbitral podemos ser un aporte al desarrollo de nuestro futbol. Yo creo que esa es la motivación principal de la Comisión de Árbitros para el 2023″.

¿Nivel del fútbol chileno?

-Hemos tenido un par de campeonatos muy positivos, muy competitivos y entretenidos. Otros distintos últimamente, a raíz de estar en pandemia, donde vimos dos campeonatos completos sin público, entonces eso cambia mucho la perspectiva de evaluación. Porque claro, un estadio vacío no es lo mismo a tener un campeonato con estadios con gente.

Pero creo que siempre se puede mejorar. Nosotros tenemos claro que es lo que tenemos que cambiar para ser un aporte al fútbol: dirigentes, futbolistas, hinchas y periodismo. Yo creo que si todos trabajamos con esa altura de miras, podemos tener buenos torneos de aquí en más.

¿Evaluación de Javier Castrilli?

-Me tocó estar mucho tiempo afuera dirigiendo Libertadores, Sudamericana, y las Copa América, por lo que no tuve mucha presencia acá en Chile. Teníamos que hacer burbujas sanitarias como dos semanas antes de cada partido. Entonces la gestión no la puedo evaluar, porque no estuve, no me designó.

Se explayó sobre Castrilli…

-De conocer un poco más al árbitro. Porque los argentinos son muy distintos a los chilenos. Lo digo en forma cultural: como se expresan, como son en la vida diaria, y eso faltó un poco. La cercanía -donde también imposibilitado por la pandemia- no lo pudo hacer a cabalidad. Se conjugaron muchas cosas que no jugaron a favor de tener una buena relación con todos los árbitros.

