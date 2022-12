Óscar Opazo tras convertirse en nuevo fichaje de Racing: “Había un acuerdo de palabra con Colo Colo, pero nunca llegó el contrato”

Óscar Opazo arribó en horas de esta noche al aeropuerto de Santiago para embarcarse rumbo a Argentina, ya que se convertirá en el flamante nuevo refuerzo de Racing Club de Avellaneda.

El lateral dejó sorpresivamente Colo Colo para fichar por el elenco trasandino, que en la última temporada estuvo a minutos de levantar el título, pero finalmente lo terminó perdiendo ante Boca Juniors.

En conversación con ADN Deportes, el “Torta” comenzó diciendo que “tuve una muy linda experiencia en Colo Colo y ahora me toca partir. Ya me despedí por las redes sociales, pero estoy muy agradecido por todo lo que viví en el club, por lo que me dieron y lo que pudimos conseguir, logrando títulos importantes”.

En esa línea, añadió que “hoy cerramos un ciclo, me toca partir y espero que me vaya mejor de lo que me fue en Colo Colo, esa es la idea, estoy con harta motivación”.

Consultado sobre si le sorprendió su fichaje por el elenco trasandino, indicó: “No, ya que siempre lo busqué, lo esperé y gracias a Dios se me da la oportunidad en este momento. Estoy esperanzado en hacer las cosas bien, con mucha fe y optimismo de que todo salga de gran forma”.

Respecto a por qué no siguió en los albos, Opazo aseguró que “en su momento fue complicado, ya que todos saben que mi renovación siempre estuvo ahí, pero nunca hubo un contrato que había que firmar, todo fue por acuerdo de palabra, pero nunca de Colo Colo se me presentó el contrato“.

“Ya estaba acordada mi renovación. Faltaba solo que mandaran el contrato, pero hubo unos pequeños problemas que hizo demorar la firma y nunca llegó, pero ya está. Soy muy agradecido de Colo Colo y ahora me toca partir”, añadió.

En ese contexto, se explayó diciendo: “No quiero criticar a nadie, solo agradecer a la dirigencia y al hincha. Ellos harán su mea culpa, pero yo me quiero ir con vibras positivas y desearles lo mejor para el próximo año”.

Finalmente, Opazo cerró diciendo que “quiero demostrar por qué llegó a un equipo tan importante como Racing y ser titular“.

La despedida del “Torta” en el aeropuerto