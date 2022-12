Locura total: miles de hinchas pasan la noche en el Obelisco a la espera de la selección argentina 

Durante la madrugada de este martes, la selección argentina aterrizó en su país con la Copa del Mundo entre las manos. Miles de hinchas no durmieron y llegaron a Ezeiza para recibir al plantel, mientras que hubo otro pelotón de fanáticos que se fueron directo al Obelisco y se instalaron ahí a la espera de que lleguen los futbolistas.

Según lo planificado, al mediodía de este martes la “Albiceleste” se trasladará desde su centro de concentración en Ezeiza hasta el histórico monumento ubicado en la Plaza de la República de Buenos Aires. Una caravana acompañará a los jugadores en todo el trayecto.

Y a pesar de que aún faltan varias horas para que Lionel Messi y compañía se muevan hacia el Obelisco, un montón de personas pasaron la noche aquel monumento. Mediante redes sociales se viralizó un video registrado a las 3:25 a.m. donde se ve a una gran cantidad de hinchas que ya estaban celebrando en el lugar y esperando por los futbolistas.

Luego, se publicó un video a las 7:00 a.m. en el cual ya no se logra ver el suelo de la Plaza de la República, debido a la increíble aglomeración de fanáticos, quienes no paran de llegar al ícono de la capital trasandina.

Los registros de un Obelisco que amaneció repleto de gente

Mientras miles de personas reciben a la Selección Argentina en Ezeiza… ¡EL OBELISCO ES LA FIESTA DE NO PARAR! Nuevamente, hoy no duerme nadie. 📹: @santumaratea1 pic.twitter.com/zmNQxUy7UI — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2022