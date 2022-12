Karim Benzema anuncia su retiro de la selección de Francia: “Escribí mi historia y la nuestra termina”

Karim Benzema fue uno de los grandes ausentes que tuvo Francia durante el Mundial de Qatar 2022. El delantero se lesionó en los entrenamientos previos al debut por la Copa del Mundo y tuvo que abandonar la concentración del cuadro galo. Ahora, todo indica que su etapa con la selección llegó a su fin.

Este lunes, el atacante del Real Madrid se pronunció en redes sociales y anunció su retiro del combinado francés. “Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello. Escribí mi historia y la nuestra termina”, señaló en la publicación, junto a una imagen en la cual aparece con la camiseta de su país.

El “Gato” entrega la noticia justo en el día que cumple 35 años y una jornada después de que los “Bleus” perdieran la final del Mundial ante Argentina.

En la última semana, se especuló con un posible regreso de Karim Benzema a Qatar para acompañar al plantel de Francia en la final, sin embargo, el delantero decidió no viajar. “No me interesa”, escribió en sus redes sociales en la previa del partido por el título mundial.

Además, la prensa francesa aseguró que hay un quiebre total en la relación entre el atacante y el entrenador de los galos, Didier Deschamps. Otro condimento que se suma a esta inesperada decisión que tuvo para renunciar al equipo.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

