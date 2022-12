El presente de futbolístico de Diego Buonanotte en el Sporting Cristal de Perú no es de los mejores. El mediocampista no ha tenido la continuidad que deseaba en el elenco incaico y ya está viendo opciones para la temporada 2023.

Una de las ideas que tiene volante en su cabeza es la de regresar a Chile, donde tendría acercamientos con varios clubes de Primera División.

“Siempre dije que Chile para mí es un país maravilloso y me veo viviendo el resto de mi vida en Chile. Siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. La realidad es que físicamente y futbolísticamente me encuentro con muchas ganas de jugar al fútbol”, comenzó diciendo en entrevista con ESPN.

Consultado sobre su futuro, Buonanotte indicó que “ahora estoy viendo que voy a hacer. No lo tengo claro. Estoy con unos días de licencia acá en mi pueblo esperando que se resuelva”

Finalmente, el ex Universidad Católica manifestó: “Tengo que tomar la mejor decisión y buscar algo que sea compatible en lo familiar y lo deportivo. Como familia nos gustaría volver a Chile, me gustaría, pero ahora no tengo certeza de lo que va a suceder. Trato de desconectarme y que mi representante maneje y si es necesario me va a llamar”