Leandro Fernández se llena de ilusión tras su arribo a la U: “Quiero ganar todos los partidos posibles con esta camiseta”

Leandro Fernández, flamante nuevo delantero de Universidad de Chile, fue presentado durante este viernes en el Centro Deportivo Azul junto al ex Colo Colo Matías Zaldivia.

El ariete que brillara en Independiente dijo sentirse muy ilusionado con este nuevo paso que está dando en su carrera, donde llega a uno de los clubes más importantes del país.

“A mí me gustan los desafíos. Los delanteros estamos para eso. Asumiré la responsabilidad. Si está libre la 9, continuaré con esa camiseta“, comenzó diciendo el argentino.

En esa línea, añadió que “la motivación es estar acá. Que me hayan elegido. Vamos a hacer todo lo posible para conformar un grupo, agarrar la idea del entrenador. Quiero ganar todos los partidos posibles con esta camiseta“.

“Estoy contento. Me han recibido muy bien. Trabajando y esperando que arranque todo para jugar”, agregó.

Consultado sobre sus aspiraciones con el elenco laico, Fernández manifestó: “Vamos a tratar de pelear todo lo que juguemos. Esa es la mentalidad. Tenemos que empezar a pensar en el Torneo de Enero. Tenemos que armar un buen grupo y agarrar la idea del entrenador para tener un buen año”.

Respecto a la faceta de goleador que tendrá en el club, indicó que “toda mi carrera he estado con la presión de los goles. Voy a dar todo por hacer goles, si no asistir. Si no, dar todo por el equipo“.

Finalmente, el trasandino cerró diciendo que “creo que vamos a ver una U competitiva, que irá a buscar todos los partidos. Ojalá lo que implemente Mauricio, lo vayamos agarrando rápido para hacer un buen inicio de torneo”.