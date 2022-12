Marcelo Larrondo busca otra chance en el fútbol chileno y en La Roja: “Aún espero esa posibilidad de jugar en la selección”

El delantero argentino-chileno, Marcelo Larrondo, se encuentra sin club luego de su repentina salida de Audax Italiano durante el primer semestre de este 2022. Con miras al próximo año, sigue buscando equipo y su deseo es jugar otra vez en Chile.

“Quiero volver a jugar al fútbol chileno. Estoy trabajando para volver a un club. Ahora que estamos en pleno mercado de pases, ojalá llegue una oportunidad. Quiero volver a pisar una cancha, es lo que más deseo”, reconoció el artillero en diálogo con DSports.

El ex River Plate fue considerado en La Roja años atrás, pero nunca logró mantenerse en las citaciones. Al respecto, aseguró que “jamás me arrepentiría de haberme nacionalizado chileno, es más aún espero esa posibilidad de jugar en la selección. Me habría encantado en su momento, pero voy paso a paso y primero quiero volver a jugar”.

Además, el centroatacante remarcó que Juan Antonio Pizzi fue el técnico que lo contactó para llegar a La Roja. “Cuando estuve en Rosario Central, me llamó Pizzi, pero por problemas físicos no pude estar. Y en River Plate también estuve en varias citaciones de la selección, pero no pude estar por problemas físicos. Me habría encantado estar”, complementó el jugador de 34 años.

En el fútbol chileno, Marcelo Larrondo defendió las camisetas de tres clubes: Unión La Calera (2019), O’Higgins (2020-2021) y Audax Italiano (2022).