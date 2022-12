DT del Blackburn anticipa la inminente partida de Ben Brereton: “Si vienen con una cantidad muy alta, no podemos decir que no”

El técnico del Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson, se refirió al futuro de Ben Brereton mientras se acerca un nuevo mercado de fichajes invernal en Europa y en frente cuenta con el interés constante de los clubes de la Premier League.

El delantero de La Roja finaliza su vínculo con los “Rovers” a mediados del próximo año y podría partir sin dejarle réditos económicos al club, algo que preocupa al DT del cuadro inglés, quien espera seguir contando con el chileno en el plantel.

“Cuando hablo con Ben, creo que está muy feliz aquí en este momento”, señaló Tomasson en diálogo con Lancs Live. “Para él tal vez no sea la mejor opción irse a otro club a mitad de temporada”, agregó.

“No siempre es la mejor decisión, pero al final del día se trata de la oportunidad. Si vienen con una cantidad muy alta, no podemos decir que no. No lo sabemos, nadie lo sabe”, complementó.

En esa línea, el estratega danés explicó que “si es una oferta baja, diremos que no de inmediato. Nunca se sabe lo que va a pasar en el fútbol. Me encantaría que el muchacho firmara un contrato y se quedara conmigo”.

Finalmente, expresó que Ben Brereton “es extremadamente profesional, está haciendo todo lo posible todo el tiempo. Tal como lo señalé en el verano”.