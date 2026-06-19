La muerte de la actriz chilena Teresita Reyes dio origen a un libro profundamente íntimo. Se trata de Ahora que no estás, escrito por su hija, la periodista y autora Teresita Yacamán, quien transformó el dolor de la despedida en un relato sobre el duelo, la memoria y los vínculos que sobreviven a la ausencia.

En conversación con Ciudadano ADN, la autora explicó que el texto surgió de manera espontánea tras el fallecimiento de su madre. “Después de los funerales salí del modo automático. Desperté una mañana y empezaron a escribirse las frases. Empecé a hablarle a ella y ahí nació el texto fundacional del libro”, relató.

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La autora recordó que acompañó a Reyes durante casi dos meses de hospitalización y que, tras su partida, la escritura se convirtió en una necesidad. “Empecé a escribir como una pulsión. No hay forma de explicarlo de otra manera. Registré mis conversaciones con ella y traté de entenderme a través de esa conversación”, señaló.

Más que una biografía o un homenaje tradicional, Yacamán define la obra como un diario de duelo. “El libro nació sin que yo lo buscara, pero después comprendí que estaba haciendo un libro”, explicó.

La escritora también abordó el impacto de ser hija de una de las actrices más queridas de Chile. “Es como que hay un tsunami cuando se muere tu madre, y ese tsunami es más grande todavía cuando se muere Teresita Reyes al mismo tiempo. Tienes que saber navegarlo sin ahogarte”, confesó.

En ese proceso, contó que descubrió la enorme huella que dejó la actriz en el público. “Era increíble cuánto la gente podía llegar a amar a esa mujer. Hasta el día de hoy le escriben mensajes, le hablan directamente y le dicen cuánto la extrañan”, comentó.

El libro también profundiza en aspectos menos conocidos de la vida de Reyes, incluyendo su diagnóstico de bipolaridad. “Lo que más miedo me daba era mostrar esa parte, pero entendí que humanizarla era también mostrar sus batallas. Es difícil ser una persona bipolar, y ella luchó todos los días con eso”, afirmó.

Ahora que no estás ya se encuentra disponible en librerías y continuará su recorrido con presentaciones en distintas ciudades del país durante las próximas semanas.