Ramiro González arriba al país para sumarse a Colo Colo: “Vengo al club más grande de Chile”

Ramiro González arribó este domingo a nuestro país para sumarse a Colo Colo y ser presentando oficialmente como el segundo refuerzo del “Cacique” de cara a la temporada 2023.

“Vinimos con la familia a cerrar algunos detalles y contentos. Fue un proceso largo, gracias a dios se dio, todavía faltan algunos detalles y ya después podremos hablar más tranquilo”, comentó el defensor argentino nazionalizado chileno a los medios de comunicación.

Respecto a su llegada a los albos, el jugador de 32 años dio la gracias a Gustavo Quinteros por insistir en su fichaje y despejo las dudas sobre su estado físico. “Agradecido con el profesor, no tengo nada como se ha hablado, no estoy roto y no tengo nada raro, terminé compitiendo.”.

“No solo los exámenes, sino la parte clínica que. Vengo de competir y jugar sin problemas. Quiero sumar desde el lado que toque y tratar de que nos vaya bien”, agregó.

Finalmente, Ramiro González comentó que “es un lindo desafío y con muchas ganas. Es el club más grande de Chile, vienen lindos desafíos por delante así que feliz”.