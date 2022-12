Germán Lanaro remarca que no jugaría en la U: “Agradecería un interés, pero me siento muy identificado con la UC”

Tras el término del Campeonato Nacional 2022, Germán Lanaro le dijo adiós a Unversidad Católica después de 8 años defendiendo la camiseta “cruzada”. Ahora, el experimentado zaguero debe buscar club para el 2023 y su futuro aún apunta al fútbol chileno.

“Tengo fuerzas para continuar jugando, quiero seguir, estoy analizando un par de propuestas. Termino las vacaciones y veré dónde va el destino. Tengo ofertas de Chile, queremos seguir ahí”, reconoció el defensa central en conversación con DSports Chile.

Si bien, el argentino mostró ganas por seguir jugando en tierras chilenas, dejó claro que no cruzaría la vereda para jugar en U. de Chile, en caso de una eventual oferta.

“Agradecería un interés de la U, pero me siento muy identificado con la UC, por todo lo que hemos vivido juntos. No me iría. Sé que esto es un trabajo, pero por lo identificada que está mi familia con el club, no lo aceptaría”, comentó el trasandino nacionalizado chileno.

Por otro lado, Germán Lanaro aplaudió el regreso del delantero Alexander Aravena a Universidad Católica. “La continuidad en Ñublense le hizo muy bien a Alexander, cumplió con creces. La decisión de volver a la UC está bien, es parte del crecimiento que él quiere tener. Es un jugador que le va a dar muchas alegrías al club”, complementó.

Por último, el jugador de 36 años se refirió al Mundial de Qatar y expresó su deseo por ver a la “Albiceleste” como campeona del mundo. “Espero que Argentina se logre coronar con este Mundial, sería lindo en el último Mundial de Lionel Messi al mando de la selección”, concluyó.