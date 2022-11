Matías Zaldivia, zaguero de Colo Colo, conversó con Los Tenores de ADN este jueves y abordó su futuro de cara a la temporada 2023. El jugador tiene deseos de seguir en el “Cacique”, pero avisa que mantiene la puerta abierta ante alguna oferta de otro club chileno.

“Ahora, tendrá que charlar el club con mi representante, pero yo le dejé bien claro que me siento bien, competitivo, necesito jugar y en eso está lo que pienso. Quiero disfrutar de esto y todavía creo que le puedo dar mucho a Colo Colo, por eso quiero renovar, pero si yo sentiría que ya no estoy para jugar al nivel que Colo Colo requiere, me iría solo”, aseguró el argentino nacionalizado chileno.

El defensa central finaliza su contrato con los albos al término del torneo nacional y luego quedará libre. Por lo mismo, afirmó que “tengo 31 años, con mucha carrera por delante, no me cierro a nada, por eso me iría a cualquier club que me haga sentir importante, porque eso necesita un jugador”.

En cuanto a su etapa por Macul, el defensor repasó el crecimiento del equipo desde que se salvaron del descenso hasta que ganaron el campeonato. “Es todo un proceso, después de ese partido en Talca tuvimos un alivio muy grande y se empezó a trabajar de gran manera. Llegaron refuerzos importantes, se armó una base sólida y se dieron los resultados. El año pasado estuvimos muy cerca de lograr el objetivo, pero por temas del covid, se nos escapó. Y este año fuimos justos merecedores del torneo”, agregó.

Zaldivia también explicó por qué el conjunto “popular” no pudo llegar más lejos en la Libertadores y en Sudamericana. “Para esas copas internacionales se necesitan jugadores de calidad, pero nos faltó un poco hasta de viveza en algunos partidos, por ahí el no salir a lo loco a atacar cuando no necesitas la victoria, nos faltaron que lleguen algunos compañeros más para formar un grupo que pueda pelear copas internacionales, esa es la espina que queda”, añadió.

Matías Zaldivia sobre el Mundial y La Roja

El nacido en tierras trasandinas espera que Argentina gane el Mundial de Qatar 2022. “Yo y todos los argentinos estamos muy ilusionados por el grupo que se armó y lo que demuestran. Ojalá hagamos un gran Mundial, que lo estamos necesitando”, complementó.

Por último, el futbolista de Colo Colo dejó claro que no pasa por su mente el ser considerado en La Roja de Berizzo. “No está en mis horizontes, tengo 31 años, en enero cumplo 32 y la selección chilena está en el proceso de renovación con gente joven. Tienen muy buenos centrales. En mi horizonte está el saber qué pasa conmigo y después retomar el nivel que tuve”, concluyó.