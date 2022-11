Matías Zaldivia ratifica su salida de Colo Colo: “Estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes”

Tal como adelantó ayer jueves ADN Deportes, Matías Zaldivia no renovará su contrato en Colo Colo, el cual vence a fin de año, y será una nueva baja para el plantel albo de cara a la temporada 2023, situación que ratificó el propio central.

“Mi prioridad era Colo Colo y se lo hice saber al club. Obvio que ellos no están obligados a renovarme el contrato, pero me sorprende la no comunicación por parte de ellos”, aseguró el argentino en diálogo con el sitio En Cancha, donde profundizó en sus críticas a la directiva de Blanco y Negro.

“La verdad es que estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes. Después de haber estado siete años en el club, de haber ganado ocho títulos, creo que al menos merecía una respuesta a mis intenciones”, remarcó Matías Zaldivia, que insinuó que la demanda que interpuso en 2021 contra Colo Colo por sus derechos de imagen generó inconvenientes para negociar.

“Pudo haber tenido algo que ver. Se llegó a esa instancia porque estuve más de un año hablando con el club. Cuando se firmó la renovación anterior, se pactaron algunas cosas de palabra. Y ellos actuaron de mala forma y yo tuve que obrar así“, remarcó el defensa de 31 años.

Matías Zaldivia y su despedida de Colo Colo

El central, que llegó en 2014 al país, descartó problemas con Gustavo Quinteros. “Él siempre se portó muy bien conmigo. Incluso, hace poco nos habló a todos y dijo que queríamos que continuáramos. En esta situación, lo corro a un costado. Tengo palabras de agradecimiento para con él“, planteó, junto con valorar el apoyo de los hinchas del “Cacique”.

“La palabra es gracias. Porque en los momentos más difíciles me bancaron. En las lesiones me apoyaron, ya sea por redes sociales o en persona. Siento mucha gratitud. Y también hay que recordar lo que bancaron al equipo cuando peleábamos el descenso, siempre estuvieron alentando”, explicó, además de insistir en sus cuestionamientos a Blanco y Negro.

“No están obligados a renovarme, pero creo que, por el respeto que siempre le tuve al club, necesitaba que se me acerquen. Yo solo pedía respeto”, cerró quien se suma a la salida de Luciano Arriagada y la inminente partida de Joan Cruz.