Álvaro Ormeño, DT del Colo Colo campeón nacional sub 15: “Acá no podemos formar para ser segundos”

Este jueves, el plantel sub 15 de Colo Colo, dirigido por el exlateral albo Álvaro Ormeño, se coronó campeón del torneo nacional de la categoría.

En el duelo disputado en Quilin, los albos se impusieron por 2-1 a la UC. Yastin Cuevas y Jerall Astudillo anotaron para el “Cacique”, mientras que Franco Cáceres convirtió el descuento del elenco cruzado. El resultado desató la euforia de jugadores y cuerpo técnico.

“Muy feliz, cerramos el año de buena manera. Éramos merecedores del título, durante el año fue el equipo que más hizo en las dos fases regulares. Teníamos que cerrarlo con un campeonato. En Colo Colo no podemos formar para ser segundos. La obligación de este club, como el más grande de Chile, es campeonar”, comentó Álvaro Ormeño en conversación con ADN Deportes.

Las reflexiones de Álvaro Ormeño

El DT de la sub 15 del Cacique recalcó lo complejo de su labor como parte del fútbol formativo a la hora de promover talentos para el primer equipo. “Formamos jugadores para Colo Colo, lleguen 3, 4 o 10, pero la idea es siempre meterse en las fases finales. La promoción es complicada, cada año 25 jugadores terminan su ciclo formativo y dentro de eso algunos terminan antes. Para que suban 25 en Colo Colo es difícil, la exigencia es alta y el hincha quiere ver al mejor de su rival en el equipo, pero quedó demostrado que la cantera siempre puede jugar“, aseguró.

Además, valoró la idea de que, para 2025, año del centenario, Colo Colo tenga un 60% de su plantel formado en las divisiones inferiores del club. “Los muchachos a veces logran la maduración afuera y el hincha no tiene paciencia, quiere ganar siempre y es exitista, y a veces no hay espacio para esperar a los más chicos. A veces hay que darle énfasis a los chicos, porque los estamos perdiendo. Tenemos planteles exigentes. Estamos trabajando de buena manera como cantera”, planteó a la vez de no querer apuntar nombres específicos para el futuro.

“Son chicos todavía, es difícil proyectarlos, esta es una edad difícil, empiezan los noviazgos y las amistades que a veces te desperfilan. Todos tienen condiciones, pero sería poco profesional adelantar a alguno de los de ahora”, concluyó Álvaro Ormeño.