Nicolás Castillo nuevamente utilizó sus redes sociales para descargarse. Esta vez, el delantero chileno lanzó un fuerte mensaje y apuntó a alguien en particular, pero no especificó nombre ni apellido. Sin embargo, sus palabras giran en torno a la situación que vive con Universidad Católica, donde aún no se puede concretar su regreso al cuadro “Cruzado”.

Y es que en julio de este año, el futbolista se sometió a exámenes médicos para intentar volver a la UC. A pesar de su deseo, finalmente no logró incorporarse al plantel y desde el club explicaron que “no era el momento ideal para hacerlo”. Además, en San Carlos indicaron que “Nicolás Castillo se enfocará en ponerse a punto con miras a la temporada 2023”.

Ahora, el ex seleccionado nacional arremetió con duros dichos a través de una historia de Instagram, mientras que su retorno a Católica parece alejarse. “Tu palabra no vale nada. Ahora sales con que no va y tienes miedo. Se te olvida cuando en 2016 no quería ir nadie y yo te mandé un mail para ir y dejar atrás todas mis metas personales. Se te olvidó cuando nadie creía en ti y llegué a salvarte la pega y a todos los payasos que tienes en tu monopolio”, disparó el “Nico”.

“¿Y ahora tiene miedo? Se te dijo 3 veces las condiciones y sigues teniendo miedo, cagón, eso es lo que eres. Y lo más seguro uses un cupo para eso con tus amigos”, agregó el ex América en su fuerte descargo.

“¿Volver? Difícil contigo ahí. Gracias, cagón. Ni por un puto peso hemos hablado y tienes miedo. Créeme que por lo que menos juego ahora es por eso. Pero decidiste tener miedo”, concluyó Castillo.

La reacción de Nicolás Castillo en sus redes sociales