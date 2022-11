Manuel Pellegrini y sus chances de dirigir a La Roja: “Me encantaría estar a cargo de un proyecto serio”

Este miércoles por la noche, el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrentará a Colo Colo en un partido por el triangular amistoso que están disputando junto a River Plate, en lo que será su segundo duelo en el mini torneo.

En la previa del encuentro, el entrenador chileno enfrentó a los medios de comunicación y tuvo palabras para su regreso a Chile, lo que será la Copa del Mundo y sus opciones de dirigir a la Selección Chilena de Fútbol.

“Para mí volver a Chile significa siempre algo especial, el mismo hecho de haber estado 23 campañas seguidas en el extranjero es una motivación, por eso he vuelto tan poco, me produce felicidad el poder estar tantas temporadas afuera”, comenzó diciendo.

Sobre el Mundial y sus favoritos para quedarse con la Copa del Mundo, Pellegrini aseveró que: “no estando Chile, mi segundo deseo es que lo ganen las selecciones de los países donde he trabajado. Estuve en España, Inglaterra, Argentina, Ecuador, así que cualquiera de esos equipos me pondría muy feliz de que fueran campeones”, dijo.

Agregó que: “ahora después hay una realidad futbolística donde siempre Brasil y Francia siempre están ahí metidos y que son las dos selecciones más potentes y además siempre aparece un candidato oculto”, esgrimió.

Manuel Pellegrini y su futuro con Chile

El entrenador del Real Betis continuó confirmando sus deseos que tuvo de dirigir a más jugadores chilenos: “me hubiera encantado dirigir a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, jugadores que tienen una trayectoria muy difícil de asimilar o copiar para alguien considerado que jugaron en los clubes más grandes de Europa”.

Sobre la chance para los entrenadores nacionales de llegar al Viejo Continente, Pellegrini esgrimió que: “para ir a Europa se necesita tener logros importantes, no sé como estará la formación de técnicos en Chile, pero personalmente en uno se debe plantear siempre la posibilidad de que si me llega el momento, hay que estar preparado”, sostuvo.

Como suele pasar, al “ingeniero” le volvieron a consultar sobre su opción de dirigir a La Roja: “a mí me gustaría muchísimo dirigir a la selección nacional en un Mundial. He tenido la oportunidad de dirigir en Copa Libertadores, en Champions, en Copa de Europa, distintas ligas, pero lo único que no he podido dirigir es en un Mundial”.

“Cuando haya una directiva que pueda plantearse un desarrollo del fútbol con planes claros, inversiones, a mí me encantaría estar a cargo de un proyecto serio”, complementó Manuel Pellegrini.

Cerró asegurando que: “por ahora, como digo, hay un técnico en la selección nacional que está recién empezando y ojalá le vaya muy bien, por otro lado, tengo contrato con el Real Betis hasta el 2025 y pretendo cumplirlo. El futuro es muy difícil adivinarlo, pero por supuesto me gustaría muchísimo aportar al fútbol nacional”, finalizó.