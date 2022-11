Eugenio Mena tiene acuerdo con la UC y sería presentado en las próximas horas

Los avances en torno a la llegada de Eugenio Mena al plantel de la UC para la temporada 2023 siguen avanzando a pasos agigantados y esta incipiente teleserie del mercado de fichajes tendría pronto final.

Según información de ADN Deportes, el “Chueco” podría ser presentado en las próximas horas de este lunes, dando el gran golpe para la gestión de futbolistas. De no ser así, a más tardar se espera que a más tardar esta semana se oficialice su salida de Racing Club para volver al fútbol chileno.

“Sin duda que es importante su llegada, con Mauricio Isla son compañeros de tantas batallas además. Lo de Católica es muy oportuno, esperemos tengan un muy buen campeonato próximo y también a nivel internacional, sobre todo con la llegada de Eugenio Mena“, remarcó uno que conoce bien al lateral desde sus inicios en Santiago Wanderers, Jorge Garcés, en diálogo con ADN Deportes.

“Ha tenido un avance increíble en su carrera, no tenía la duda de que podía alcanzar lo que ha logrado. Si es el momento o no de volver es algo muy personal, pero si regresa, bienvenido sea. Mientras mejores jugadores tengamos en el campeonato, se abre la esperanza de que esto mejore. Me encantaría verlo acá”, comentó un expectante “Peineta” ante la inminente llegada a la UC del jugador zurdo de 34 años.