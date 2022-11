Brahian Alemán asegura que la U lo está seduciendo: “Sé que hubo sondeos”

El mediocampista ofensivo de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Brahian Alemán, reconoció interés de Universidad de Chile por contar con sus servicios.

“Yo estoy de vacaciones en México y la verdad que no tengo ni idea, sé que hubo sondeos, pero nada serio“, manifestó con conversación con Bolavip.

En esa línea, añadió que “Obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho, sé que hubo sondeos como te dije antes, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva”.

Finalmente, Alemán comentó que cuando retorne de sus vacaciones, junto a su agente, analizará las ofertas y tomará alguna decisión.

“Yo retorno el 21 de noviembre, ahí me juntaré con mi agente y veremos las opciones que tengo,cerró.