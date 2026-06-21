En medio de negociaciones bilaterales: Trump amenaza a Irán con atacarlo si no frena a Hezbolá en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no “detiene a sus aliados” en Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo en Suiza.

El mandatario apuntó a frenar los ataques de Hezbolá en el sur del territorio libanés: “Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia”, declaró en su red Truth Social.

El mensaje se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

“Grandes avances” en negociaciones con Irán

De acuerdo con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien encabeza la delegación estadounidense, se han registrado “grandes avances” en las últimas horas.

Asimismo, manifestó ante la prensa que esperaba conseguir “progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”.