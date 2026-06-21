Reflotan catamarán Koñimo I a cinco meses del hundimiento que dejó seis fallecidos en el estuario del Reloncaví

Este domingo fue reflotado el catamarán Koñimo I, que terminó hundido en el estuario del Reloncaví el pasado 27 de enero, hecho que dejó seis personas fallecidas y dos sobrevivientes.

Las labores de reflotamiento iniciaron a principios de junio y, a cinco meses del hundimiento, se concretó el rescate total durante esta madrugada, en el marco de las diligencias investigativas lideradas por la Fiscalía de Osorno.

Tras esto, la fiscal María Angélica de Miguel informó que “ahora viene una etapa muy importante, que es la realización de los distintos peritajes que se van a realizar junto a la Policía de Investigaciones”.

Los peritajes al Koñimo I

En tanto, el abogado de tres familias de las personas fallecidas, Francisco Paredes, detalló que “se están pidiendo los planes de emergencia, equipos de salvamento y todas las diligencias que puedan establecer, desde el punto de vista de la ingeniería naval, cuáles son las causas del hundimiento”.

“Desde el punto de vista de la ingeniería en prevención de riesgos, la deficiencia en las medidas adoptadas por la empresa, tanto empleadora como la empresa mandante Salmones Austral, en la causa del fallecimiento de estos trabajadores”, agregó.

El hecho se mantiene en investigación, con peritajes orientados a establecer eventuales fallas mecánicas y responsabilidades humanas. Durante los cinco meses de indagatorias, se han desarrollado allanamientos a la empresa que contrató a los trabajadores, así como también a la propietaria del catamarán.