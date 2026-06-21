;

El gran regreso de Nicolás Massú al circuito ATP

Francisco Cerúndolo, bajo la conducción del entrenador chileno, se coronó campeón del torneo ATP 500 de Londres.

Lucas San Martín

(Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

(Photo by Matthew Stockman/Getty Images) / Matthew Stockman

Nicolás Massú suma un nuevo título a su palmarés como entrenador. Francisco Cerúndolo (27°) se coronó campeón del torneo ATP 500 de Londres. El ‘Vampiro’ asumió como técnico del tenista argentino a principios de junio.

En un partido de tres horas y dos minutos, Cerúndolo derrotó al estadounidense, Tommy Paul (28°) por 6-7(4), 6-4 y 6-3. Fue en el último set cuando el trasandino marcó la diferencia al romper el servicio de su rival, con ello encaminó la victoria y el campeonato.

Este título es el más importante en la carrera del argentino, ya que nunca antes había ganado un torneo de categoría 500 en el circuito ATP.

Más información

ADN

Massú regresó al circuito ATP a lo grande. El capitán chileno de Copa Davis volvió a dirigir después de separar caminos con el polaco Hubert Hurkacz en marzo de este año.

La última vez en que el entrenador nacional consiguió un título fue en 2020, cuando Dominic Thiem fue campeón del US Open al derrotar a Alexander Zverev.

Ahora, el próximo desafío con Francisco Cerúndolo será Wimbledon el cual se desarollará entre el 29 de junio y el 12 de julio.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad