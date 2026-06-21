El gran regreso de Nicolás Massú al circuito ATP

Nicolás Massú suma un nuevo título a su palmarés como entrenador. Francisco Cerúndolo (27°) se coronó campeón del torneo ATP 500 de Londres. El ‘Vampiro’ asumió como técnico del tenista argentino a principios de junio.

En un partido de tres horas y dos minutos, Cerúndolo derrotó al estadounidense, Tommy Paul (28°) por 6-7(4), 6-4 y 6-3. Fue en el último set cuando el trasandino marcó la diferencia al romper el servicio de su rival, con ello encaminó la victoria y el campeonato.

Este título es el más importante en la carrera del argentino, ya que nunca antes había ganado un torneo de categoría 500 en el circuito ATP.

Massú regresó al circuito ATP a lo grande. El capitán chileno de Copa Davis volvió a dirigir después de separar caminos con el polaco Hubert Hurkacz en marzo de este año.

La última vez en que el entrenador nacional consiguió un título fue en 2020, cuando Dominic Thiem fue campeón del US Open al derrotar a Alexander Zverev.

Ahora, el próximo desafío con Francisco Cerúndolo será Wimbledon el cual se desarollará entre el 29 de junio y el 12 de julio.