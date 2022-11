Este miércoles, Manuel Pellegrini se pronunció en rueda de prensa y tuvo palabras para el polémico derbi que tuvo Real Betis ante Sevilla, partido que terminó con un empate 1-1.

El “Ingeniero” fue consultado sobre los altercados que tuvieron los jugadores de ambos equipos camino a los camarines, sumado a las provocaciones que realizó en cancha el director deportivo de los blanquirrojos, Monchi.

“Las cosas exteriores extradeportivas y acciones dentro del campo de gente que no está entre los once que juegan, me parece lamentable. Fue mucho peor lo que pasó en la Copa del Rey. Siempre hay cosas peores. Cada uno es responsable de su actitud y ya verán las instituciones cómo se comportan. Yo no le doy más importancia”, señaló el entrenador chileno.

Además, advirtió de una lesión en Claudio Bravo, por lo cual, el arquero no fue citado para el próximo partido contra el Valencia. “Vamos a ver a Bravo, que tiene una carga en el sóleo, y Pezzella también tiene algunos problemas. Lo vamos a decidir por la tarde tras consultar a los médicos”, indicó el estratega nacional.

En cuanto al choque contra los dirigidos de Gennaro Gattuso, Manuel Pellegrini agregó que “nos vamos a encontrar a un equipo que se dedica a jugar, ha cambiado mucho su estilo en relación al Valencia del año pasado. Tiene delanteros importantes, ha tenido un pequeño bajón en resultados, pero hizo un muy buen comienzo”.

Valencia y Real Betis se medirán este jueves 10 de noviembre a las 16:00 horas por la fecha 14 de La Liga española. Luego de este encuentro, el cuadro de Pellegrini y Bravo viajará a Chile para jugar el amistoso pactado con Colo Colo.