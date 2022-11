Leandro Benegas afronta un posible interés de Colo Colo: “No he tenido nada, está todo lento por el Mundial”

El delantero Leandro Benegas hizo un balance de su temporada debut por Independiente de Avellaneda, donde pasó de ser una incógnita a transformarse en delantero titular del “Rojo”, donde anotó 13 goles en 40 partidos.

“El balance es más que positivo. Llegar y empezar a ponerse la camiseta de Independiente no es fácil. Traté de adaptarme lo más rápido posible y aportar en lo que me tocaba. Siento que lo hice bien, después cada uno puede tener sus propias opiniones“, apuntó en conversación con el programa “Muy Independiente”.

Quien es nacido en Mendoza, pero con familia chilena, planteó su incertidumbre en torno a su futuro en Argentina, considerando que su contrato termina a fin de año. “El 30 de noviembre tengo que presentarme a entrenar y ahí ver qué posibilidades puedo tener en Independiente. Está todo muy verde como para dar una noticia ahora”, aseguró el jugador de 33 años.

¿Leandro Benegas puede llegar a Colo Colo?

El atacante nacional aseguró que, de momento, desconoce la chance de volver al fútbol chileno, donde defendió las camisetas de Unión La Calera, Palestino, Audax Italiano, Curicó Unido y Universidad de Chile.

“No he tenido nada, no he hablado no nadie. La semana pasada hablé con mi representante de como venía todo y me decía que está todo lento por el Mundial, que seguro todos van a esperar un mes antes que empiecen las ligas. Por ahora, nada”, explicó, planteando sus chances de seguir en Argentina.

“Hay que ver si tienen ganas de que siga. Cuando llegué, no lo hice con un contrato de los que está acostumbrado Independiente, es bajo. Habrá que volver a hablar sobre eso y ver qué ganas tienen“, concluyó.