Carlos Caszely proyecta la participación de Colo Colo en Copa Libertadores: “Está para pasar una ronda, no para ser campeón”

En el marco de la cena del “Colo Colo de todos los tiempos”, organizado en el Estadio Monumental, históricos del cuadro albo se hicieron presentes para festejar, instancia en la cual también participó Carlos Caszely, quien valoró el título albo del Campeonato Nacional 2022.

“Fue el campeón de principio a fin, con una pequeña laguna cuando quedaban cuatro o cinco fechas. Ganó un par de partidos en los descuentos, pero es un legítimo campeón”, valoró el “Rey del Metro Cuadrado” en conversación con ADN Deportes.

Durante la cena del “Colo Colo de todos los tiempos”, en la cual también se hicieron presentes referentes del primer equipo actual de Colo Colo, como Juan Martín Lucero, Gabriel Suazo y Marco Rojas, Carlos Caszely puso “la pelota al piso” en torno a las expectativas para el próximo año en Copa Libertadores.

“No hay que cegarse. Colo Colo está para pasar una ronda, no para ser campeón. Las diferencias económicas y futbolísticas son enormes, un plantel entero valen dos jugadores de un equipo brasileño o argentino. No hay que ilusionarse tanto, creo que pasando una ronda estaría bueno a pesar de que Colo Colo tiene la ilusión de traer tres o cuatro jugadores para pelear algo más”, remarcó el ex artillero del Cacique, confiado en que Gustavo Quinteros siga en el club.

“Tiene contrato. Si lo respeta, se tiene que quedar, pero cuando estas grandes grúas te ofrecen cuatro o cinco veces más de lo que ganas en Chile indudablemente tendrá que partir. Colo Colo tendría que tener una opción B o C en caso de que se vaya”, remarcó Carlos Caszely.