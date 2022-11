Apenas terminada la temporada 2022, en la U de Chile ya tomaron las primeras definiciones de cara al 2023, más allá del hecho de no contar más con Sebastián Miranda como director técnico del primer equipo.

Según información de ADN Deportes, la pretemporada del club arrancará el jueves 8 de diciembre en el Centro Deportivo Azul, para posteriormente trasladarse a la Cuarta Región, donde disputarán dos amistosos.

De hecho, será en La Serena donde la U de Chile modelo 2023 tendrá sus primeros dos partidos amistosos: el primero será ante Coquimbo Unido el miércoles 4 de enero y luego tendrá un apretón internacional ante San Lorenzo de Almagro, el sábado 7 de enero.

Felipe Gallegos y el balance de la U de Chile

En paralelo a aquellos amistosos, la directiva de Azul Azul deberá resolver cuál será el próximo entrenador y qué jugadores seguirán en el club. Uno que tiene contrato y que espera tener un mejor desempeño en el año entrante es el volante de 30 años.

“No me han dicho nada todavía. Las ganas de seguir están, para revertir el año negativo que fue para todo, no es lo que esperábamos. A recargar energías y volver con todo. Me queda contrato aún, pero vamos a ver, no me han dicho nada. Mi representante verá el tema”, señaló Felipe Gallegos a la salida del Centro Deportivo Azul.

“Hay mucho que mejorar, fue un año muy malo para todos, no queda más que dar vuelta la página”, comentó quien llegó como refuerzo este año y no pudo consolidarse en el once titular de los azules, que por tres puntos evitaron el descenso en el Campeonato Nacional 2022.