José María Buljubasich explica la salida de Yamil Asad: “Los temas extrafutbolísticos complicaron su estadía en Chile”

Ya cerrada la temporada 2022, el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, hizo un balance del rendimiento de los cruzados, quienes no pudieron revalidar el título de Primera División tras haberlo logrado durante las últimas cuatro temporadas.

“Indudablemente si no ganamos el título, si pasó lo que pasó durante todo el año, algunas cosas no hemos hecho bien y eso es parte de responsabilidad de la Dirección Deportiva, que soy yo, por lo tanto, eso hay que asumirlo y no hay ningún problema en asumirlo. A mí me gusta cuando ganamos me aplauden y me reconocen y bueno, cuando perdemos indudablemente soy parte responsable de lo que pasa. Así que bueno, tenemos que aprender de las experiencias que tuvimos a principios de año y ver ahora si podemos armar el mejor plan posible”, aseguró “Tati”, que fue autocrítico en cuanto a los refuerzos que llegaron este año.

Al respecto, se detuvo en cuanto a uno de ellos, Yamil Asad, sobre el cual ratificó que no se le renovará contrato y será una de las bajas de la UC, además de lo ya expuesto en torno a Germán Lanaro, Luciano Aued y José Pedro Fuenzalida.

“Desde el punto de vista futbolístico, las veces que le tocó jugar aportó cosas y se vio y mostró un tema futbolístico importante. Creo que los temas extra futbolísticos fueron lo que complicaron su estadía acá en Chile, pero que bueno, él se recuperó de eso, el cuerpo técnico también le siguió dando su confianza, terminó jugando y creo que si no hubiera pasado lo otro, tal vez hubiera sido un buen aporte. Lamentablemente entre las lesiones y este tema que tuvo, no pudo”, explicó José María Buljubasich, aludiendo al accidente vehicular que tuvo el argentino mientras conducía bajo la influencia del alcohol.

José María Buljubasich y el futuro de dos proyectos de la UC

Durante la conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo, el gerente deportivo de los cruzados aclaró la situación de Bruno Barticciotto, cuya parte del pase fue adquirida por Palestino tras su segundo paso por el cuadro árabe.

“Hubiera sido mucho más injusto que nosotros nos quisiéramos proteger de que nos critiquen a fin de año y dejarlo acá y que no juegue. Creo que en esta situación Bruno Barticciotto se desarrolló, el fútbol chileno ahora tiene un jugador y nosotros tenemos un porcentaje del 50% de una futura venta. Por lo tanto, creo que en esa figura ganamos todos”, apuntó, asegurando que es la misma fórmula que corre para Alexander Aravena en el caso de Ñublense.

“Terminamos dando esta salida a los jugadores porque en ese momento cuando se va Bruno estaba Clemente Montes, estaba Gonzalo Tapia, estaba Diego Valencia y estaba Fernando Zampedri, al margen de que estaba Chapa Fuenzalida y Diego Buonanotte. Tal vez si Diego Valencia se hubiera ido antes el tema hubiera sido distinto, pero uno también tiene que velar por pensar lo que le puede pasar al jugador y si el jugador no juega un año es mucho. Muy probablemente en el futuro tal vez seguiremos haciendo esos convenios porque al final creo que es parte de un mercado donde todos salimos ganando“, remarcó el gerente deportivo de Cruzados.