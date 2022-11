Jaime García pone en duda su continuidad como DT de Ñublense: “Hay que conversar, tenemos que crecer en todo sentido”

El técnico de Ñublense, Jaime García, valoró el empate 1-1 frente a Colo Colo que le entregó la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 y abordó su continuidad al mando del cuadro chillanejo.

“Yo estoy feliz porque el club ha ido avanzando y espero que siga así por la región. Esto es para la gente, hemos tenido cuatro años increíbles con presupuesto que cuesta sobre los demás”, dijo el estratega nacional en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el DT de 45 años comentó que “sigo insistiendo en darle oportunidades a los técnicos chilenos porque se lo merecen. Hay que cumplir los procesos, llevo acá cuatro años con momentos malos y este es el fruto del aguante que he mantenido”.

Consultado por su término de contrato con Ñublense, Jaime Garcia explicó que “estoy viviendo un grato momento, pero esto no me vuelve loco. Ahora quiero descansar, irme tranquilo y ver si puedo seguir acá. Mi contrato llega hasta ahora y si no es acá le deseo al club lo mejor”.

“Hay que conversar, tenemos que crecer en todo sentido. No quiero ir a participar a Copa Libetadores, quiero ir a competir. Eso es lo que buscamos. Estoy muy contento en el club pero hay que esperar”, cerró.