Sebastián Miranda, entrenador interino de U. de Chile, no ocultó su tristeza tras cerrar la campaña 2022 con una derrota ante Cobresal en la última fecha del torneo.

En conferencia de prensa, el exfutbolista analizó el duelo ante los “Mineros” y aseguró que “me cuesta explicar la derrota, fue un partido que teníamos completamente dominado, no encuentro explicación para esa fragilidad defensiva que tuvimos”.

“No tuvimos esa seguridad defensiva que nos permitiera seguir creciendo como equipo. Teníamos ausencias importantes”, apuntó nuevamente hacia la zaga de Universidad de Chile.

Sobre su continuidad en la banca azul, afirmó que “ahora hay que analizar qué es lo que quiere el club en cuanto a lo que viene. No es la manera ideal terminar así, todos nos ilusionábamos hoy día con un triunfo. Hicimos todo para ganar. Me voy muy triste, pero el fútbol es así, a veces no es justo”.

Sebastián Miranda también hizo un breve balance de lo que fue su interinato en la U: “Fueron dos periodos distintos, cuando se me trajo por segunda vez el objetivo era claro: salvar el descenso. Eso claramente se cumplió antes de lo esperado, pero yo siempre quería más, no me iba a conformar con eso”.

“Cuando tomé la responsabilidad del cargo, mucha gente me decía que estaba loco por asumir este riesgo, pero yo tenía mucha confianza y había convicción de revertir la situación. Lo logramos antes de lo que muchos pensaban y lamentablemente no termina de la forma que queríamos”, concluyó el estratega.